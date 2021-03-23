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Происшествия23 марта 2021 8:45

Следственный Комитет разыскивает директора сгоревшего реабилитационного центра под Красноярском

Его просят в ближайшее время выйти на связь со следователем
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: СК

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии разыскивает директора, сгоревшего накануне реабилитационного центра в Манском районе. Ведомство просит руководителя выйти на связь со следователем в самое ближайшее время.

Телефон для связи: 8(923)288-33-43 Кайданович Вячеслав Антонович

Напомним, что 22 марта в Манском районе Красноярского края загорелся реабилитационный центр для нарко и алкозависимых жителей региона. Пожар охватил весь 3-этажный частный дом, на полную ликвидацию возгорания потребовалось около 8 часов.

Самостоятельно смогли спастись 9 человек, из них трое выпрыгнули в окно второго этажа и получили серьезные травмы. Еще один 60-летний пациент погиб. По предварительным причинам это произошло из-за сильного задымления, мужчина отравился продуктами горения.

Следствие считает, что возможно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Криминал