Следственный Комитет разыскивает директора сгоревшего реабилитационного центра под Красноярском

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Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии разыскивает директора, сгоревшего накануне реабилитационного центра в Манском районе. Ведомство просит руководителя выйти на связь со следователем в самое ближайшее время.

Телефон для связи: 8(923)288-33-43 Кайданович Вячеслав Антонович

Напомним, что 22 марта в Манском районе Красноярского края загорелся реабилитационный центр для нарко и алкозависимых жителей региона. Пожар охватил весь 3-этажный частный дом, на полную ликвидацию возгорания потребовалось около 8 часов.

Самостоятельно смогли спастись 9 человек, из них трое выпрыгнули в окно второго этажа и получили серьезные травмы. Еще один 60-летний пациент погиб. По предварительным причинам это произошло из-за сильного задымления, мужчина отравился продуктами горения.

Следствие считает, что возможно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».