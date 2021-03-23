Управление сетью Tele2 в Сибири перейдет в «облако»

Центр обработки данных в Новосибирске возьмет на себя 9 сибирских регионов. Фото предоставлено Tele2.

Пандемия коронавируса отправила всех нас в Интернет. Мы там теперь и работаем, и учимся, и совершаем покупки, и общаемся, и развлекаемся.

- За год пандемии общий трафик передачи данных среди наших абонентов вырос в полтора раза, - рассказывает Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - Самые большие всплески мы зафиксировали в марте и июле 2020-го года, а также в январе 2021. Самый большой вклад в такой рост трафика – в абсолютных значениях – внесли Красноярск, Кемерово и Омск. Причем Красноярский край возглавил этот рейтинг.

При этом, по данным исследовательского центра Deloitte в СНГ , 92% респондентов подключаются к Интернету через смартфон, используя его 5,5 дней в неделю и не менее трех часов в день!

Обеспечить растущие потребности абонентов смогут только новые технологии. Именно поэтому мобильный оператор Tele2 построил и запустил в Новосибирске два центра «облачной» обработки данных общей площадью более 2000 квадратных метров. Они будут управлять всей сетью Tele2 в 9 регионах Сибири, в том числе в Красноярском крае. Площадки оборудованы системами безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, а также резервного энергопитания. Оно обеспечивается аккумуляторными залами и автономными генераторами, которые автоматически запустятся в течение двух минут в случае отключения питания. Общая стоимость проекта составила 560 млн рублей.

- Сейчас у нас в каждом регионе есть специальный узел – коммутатор. И любая авария на коммутаторе могла привести к частичной или полной недоступности услуг связи, - пояснил Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. – То, что этого не происходило, было заслугой людей, а не техники. Надежность нового комплекса намного выше, а возможности – куда шире. Фактически – это два больших и мощных вычислительных «облака», которые выполняют запросы клиентов, обрабатывая звонки и сессии передачи данных. Такая «облачная» архитектура более выгодна: с ней у нас нет необходимости покупать и монтировать дополнительное «железо», если появится необходимость внедрить новые услуги. Достаточно поставить специальное программное обеспечение на имеющееся оборудование и провести тесты. Скорость развертывания всех технологий увеличится в разы.

Что даст «облачный» коммутатор абонентам?

- Повысится надежность сети за счет дублирования абсолютно всех систем. Даже если на одной из площадок произойдет авария, мы переключимся на резервную. Абоненты не ощутят никаких неудобств.

- Будут развиваться новые услуги. Например, Voice Over LTE – то есть передача голоса по сетям 4G, где речь слышится настолько четко, что создается иллюзия живого общения здесь и сейчас. Будет казаться, что собеседник рядом.

- Переход сибирских регионов на «облачную» коммутацию голоса и данных будет проходить постепенно и, самое главное, незаметно для абонентов. Старое оборудование будет работать еще год для подстраховки, а потом будет демонтировано и возвращено производителю.

Кстати, Центр обработки данных Tele2 в Сибири у мобильного оператора - первый в России. Сейчас такие же центры строятся на Урале, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове.