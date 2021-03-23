Сколько доз вакцины от коронавируса поступит в Красноярск в конце марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе продолжается массовая вакцинация населения. После небольшой паузы в поставках «Спутника V», вновь начался завоз препарата. Рассказываем, сколько доз вакцины от коронавируса поступит в Красноярск в марте 2021.

Так, 22 марта в Красноярск поступило еще 5 700 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Её уже распределили между больницами Красноярска и районами края. Минздрав ожидает, что до конца недели в столицу региона поступит еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса.

- Мы фиксируем высокий спрос на вакцинацию среди жителей края. К медикам поступают как личные заявки на прививку, так и заявки от целых коллективов. Также я хочу отметить, что вся поступающая в край вакцина оперативно распределяется и развозится по больницам региона. Слаженная работа специалистов позволяет нам минимизировать время от прихода вакцины на склад, до поступления в поликлиники для пациентов.

Добавим, что массовые поставки вакцины в Красноярск начались еще в декабре 2020 года. За четыре месяца в регион поступило 115 тысяч доз «Спутника V».