Погода в Красноярске на 24 марта 2021: будет пасмурно и сыро Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередной весенний день будет мало чем отличаться от предыдущих. Синоптики дали прогноз, какой будет погода в Красноярске 24 марта 2021.

По информации гидрометцентра, днем 24 марта в Красноярске ожидается до +4 градусов. Ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Временами будет выглядывать солнце. Синоптики также обещают восточный ветер с порывами до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – до 734 мм рт. ст.

Ночью похолодает до -1 градуса, дождь сменится снегом. Кроме того, поднимется юго-западный ветер – до 4 метров в секунду. Атмосферное давление – до 733 мм рт.ст.

Яндекс.погода передает, что утро 24 марта в Красноярске будет холодным – от -9 до +1 градуса. Однако днем воздух прогреется до +5. Ночь же, по прогнозу синоптиков, будет теплой – до +3 градусов. Днем в городе осадков не ожидается, несмотря на хмурое небо, но вечером пойдет снег. Также ночью ожидаются порывы юго-западного ветра – до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 мм рт.ст.