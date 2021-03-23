Пьяный водитель из Красноярска удирал с детьми в машине от сотрудников ДПС

Мужчину арестовали на 12 суток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске состоялась очередная погоня с мигалками за пьяным водителем. Мужчина удирал от сотрудников ДПС сначала по городу, а затем выехал за его пределы. Как сообщают в ГИБДД, в машине находились двое маленьких детей без ремней безопасности.

Все произошло в 2 часа ночи, инспекторы ДПС не смогли остановить автомобиль ВАЗ, и бросились в погоню. Включённые мигалки и звуковое сопровождение, повторные просьбы об остановке не переубедили водителя ВАЗа и он продолжил попытку скрыться, даже выехал за город. Но в конечном итоге оторваться от преследовавших полицейских ему не удалось, мужчину все-таки задержали.

Водителем оказался 32-летний местный житель. Красноярец не имел водительских прав и никогда их не получал. А еще сотрудники ДПС обнаружили признаки алкогольного опьянения, что подтвердилось на медицинском освидетельствовании.

Автолюбитель вёз свою жену и двоих маленьких детей, которые, кстати, были без удерживающих средств и даже не пристегнуты штатными ремнями безопасности.

Супруга водителя также была нетрезвой и почему она села с детьми к пьяному водителю без прав, она пояснить не смогла. Сейчас в этом разбираются инспекторы ПДН.

Автомобиль у водителя забрали на штраф стоянку, его самого поместили под арест на 12 суток. Оказалось что это далеко не первая его поездка без прав и в пьяном виде.