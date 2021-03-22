В Якутии воспитателя интерната задержали по подозрению в сексуальном насилии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Вилюйском районе Якутии воспитателя интерната одной из школ задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников. Его взяли под стражу и завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, уже известно о двух эпизодах преступления, жертвами стали два 13-летих подростка. Вскрылось это после того, как мальчишки сбежали и угнали машину. Когда их задержали, то в доверительной беседе с сотрудниками полиции пострадавшие признались, почему не хотят оставаться в интернате.

В рамках расследования назначен целый ряд судебных экспертиз: медицинские, комплексные психолого-психиатрические, генотипоскопическая, компьютерно-техническая. Следствие уверено, что есть еще эпизоды насилия. Поэтому разыскивают возможных пострадавших.