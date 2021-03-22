В проект МегаФона Arctic Connect вошел Сахалин

Валерий Лимаренко и Геворк Вермишян. Фото: пресс-служба компании

Компания МегаФон и правительство Сахалинской области заключили соглашение по строительству подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Через Охотское море до городского округа «Долинский» на восточном побережье острова планируется построить отвод. Правительство области окажет проекту координационную и административную поддержку. Соглашение подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

- Прошедший год показал, насколько важно иметь качественную связь и быстрый интернет. Строительство отвода в рамках проекта Arctic Connect позволит реализовать возможности цифровых технологий на всей территории Сахалинской области. В частности, расширить географические рамки цифрового проекта «Умный город», который уже действует на территории Южно-Сахалинска. Строительство отвода в наш регион станет своебразной точкой роста, - отметил Валерий Лимаренко.

Благодаря соглашению МегаФон сможет расширить охват населенных пунктов острова для обеспечения жителей качеcтвенной сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM, LTE и внедрить на территории региона инновационные цифровые сервисы.

- Мы уже добились двукратного увеличения скорости передачи данных для наших абонентов на Сахалине благодаря системной модернизации оборудования. Только за последние полгода специалисты компании провели работы более чем на 55 базовых станциях, расположенных на островных территориях, где проживают несколько десятков тысяч человек, - рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Подключение к Arctic Connect позволит более быстрыми темпами развивать цифровую инфраструктуру региона, это повысит качество связи и придаст дополнительное ускорение социально-экономическому развитию территорий.

Напомним, подводная линии связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения Земли, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока.

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