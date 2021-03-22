Экспертиза показала, что красноярский ресторатор Владимиров, все-таки оскорбил полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

Известный красноярский предприниматель Владимир Владимиров показал результаты экспертизы поста в instagram, оскорбившего полицию.

Напомним, что ресторатора Владимира Владимирова оштрафовали на 17 тысяч рублей за пост, который он выложил в instagram год назад. Тогда бизнесмен опубликовал картинку с тремя полицейскими, но внизу фотографии мелким шрифтом была подписана фраза, оскорбившая полицию. Сам Владимиров оправдывался тем, что просто не заметил надпись.

Ресторатора судили по признакам возбуждения ненависти к социальной группе – полиция. Прокуратура заказала экспертизу, которая показала, что предприниматель оскорбил полицию, но ненависть к ним все-таки не возбуждал.

Фото: instagram Владимира Владимирова

- В посте содержатся психологические признаки унижения человеческого достоинства по признаку принадлежности к группе лиц – сотрудникам МВД, - сообщает в результатах экспертизы.

При этом, признаков возбуждения вражды, ненависти не обнаружено, как и угроз или призыва к действию против полиции, - говорится в документе.

Фото: instagram Владимира Владимирова

То есть, согласно экспертизе, осудили ресторатора не за то нарушение.