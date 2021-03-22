В отдаленных фермерских хозяйствах Красноярского края начнут применять автономные гибридные установки

Директор красноярского филиала «Россети Сибирь» Максим Шитиков принял участие в совещании по развитию электроэнергетики края в 2022-2026 годах.

В мероприятии принимали участие зампред правительства Красноярского края Николай Зуев, замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ региона Евгений Федосеев, а также руководители энергетической и дорожной промышленности.

В первую очередь на встрече обсуждались реализация программы по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, присоединение к энергосистеме фермерских хозяйств и укрепление изношенных систем садоводческих и дачных товариществ.

- Обсудили возможность применения автономных гибридных электроустановок (АГЭУ) для питания отдаленных фермерских хозяйств, основываясь на положительном опыте наших коллег из Бурятии и Забайкальского края. Еще один важный вопрос – необходимость консолидации сетевых активов СНТ и ДНТ, находящихся в неудовлетворительном состоянии, - рассказал директор филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Максим Шитиков.

Он добавил, что участники встречи искали пути, как не нагружая тариф, найти деньги на ремонт и содержание этих сетей. Одним из таких вариантов стали краевые субсидии.

- Энергетики и краевые власти прекрасно понимают, что в период пандемии много людей живет на загородных участках, работает удаленно и нуждается в бесперебойном электроснабжении, - подчеркнул Максим Шитиков.

Кроме того, в части технологического присоединения категории «Doing Business» энергетики предложили проверять необходимость их подключения и учитывать соизмеримость объема работ и затрат, так как, по статистике, потребители используют не более 40% от всей мощности.

В конце совещания все участники договорились продолжить работу в том же формате.