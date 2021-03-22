«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

С 19 марта экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) начинает предлагать сервисы для продажи и покупки квартир физическим лицам. Клиенты смогут выбрать жилые объекты из более чем 140 тысяч лотов на рынке вторичной недвижимости двух столиц. Выход в новый сегмент позволит компании по итогам 2021 г. в 6 раз увеличить число сделок с недвижимостью – до 260 тысяч.

В настоящее время экосистема недвижимости «Метр квадратный» объединяет сервисы для выбора и покупки жилья в режиме онлайн. Чтобы воспользоваться ими, клиенту необходимо зайти на сайт m2.ru, где в настоящий момент представлено более 140 тысяч квартир и комнат Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Создание платформы, с помощью которой клиент может быстро и своевременно решить квартирный вопрос – приоритет для группы ВТБ. Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы мы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств недвижимости. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства своего жилья», – комментирует генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.