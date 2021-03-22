В Лесосибирске предъявили обвинение в гибели четырех детей при пожаре двум чиновникам. Фото: МЧС

В Лесосибирске предъявили обвинение по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» двум городским чиновникам. Один – директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства», он находится под домашним арестом. Второй – руководитель отдела ЖКХ этого учреждения, ему меру пресечения изберут в ближайшее время.

Напомним, что речь идет о пожаре 17 марта, в результате которого погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет. А их бабушка и 12-летний ребенок в тяжелом состоянии госпитализированы в краевую больницу. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном жилом доме перешла в собственность муниципалитета. Следовательно, обеспечивать ее сохранность и должно было Управление горхозяйства.

Обвиняемые должны были следить за тем, кто там живет – но по причине халатности не знали или не хотели знать, что многодетная семья самовольно вселилась туда. А та жила здесь несколько месяцев, не опасаясь, что кто-то их выселит. Между тем, у семьи есть свой дом, но там за неуплату были отключены коммуникации.