В Красноярске в начале апреля заморозят очередь в детские сады Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в начале апреля заморозят очередь в детские сады, затем начнется комплектование групп на новый учебный год. В нем примут участие дети, возраст которых на 1 сентября 2021 года достигнет от 1,5 до 7 лет. Всего в этом году планируется распределить около 13 тысяч мест.

В управлении образования города рассказали, что сначала будут комплектовать общеразвивающие группы. Затем, когда это будет сделано, очередь разморозят и родители увидят, на каком месте окажется их ребенок. Если он получит место, то изменится статус в очереди на «скомплектован» - и появится информация о садике, куда он зачислен.

- Обращаемся к родителям, которые ранее вышли из очереди для получения ежемесячной денежной выплаты. До апреля необходимо вернуться в очередь, чтобы участвовать в комплектовании этого года. Для этого нужно обратиться в свой территориальный отдел главного управления образования. Кроме того, до этого же времени важно актуализировать все контактные данные в заявлении на поступление в детский сад. Если изменились адреса, телефоны, номера приоритетных садов – это надо указать, - отметила начальник дошкольного отдела главного управления образования Наталья Дроздова.

Добавим, что как и в прошлом году, братьев и сестер будут принимать в один детский сад в приоритетном порядке. Исключение – если нет мест.