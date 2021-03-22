В Красноярске возле медуниверситета насмерть сбили 20-летнего пешехода. Стоп-кадр видео

В Красноярске неподалеку от медицинского университета насмерть сбили 20-летнего пешехода. Он скончался на месте происшествия. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло сегодня, 22 марта, в 6 часов утра. Молодой человек шел по улице Белинского от центра к Партизана Железняка. Шел прямо по проезжей части, хотя рядом на обочине есть пешеходная дорожка. Автомобиль «Тойота» ехал в попутном направлении и сбил его.

Что произошло, по какой причине молодой человек оказался на пути иномарки, как водитель не увидел пешехода – все это выясняют сейчас сотрудники дорожной полиции. Пользователи социальных сетей «ЧП Красноярск», куда попало видео утреннего ДТП, выдвигают свои предположения. Например, что пешеход мог быть нетрезвым или решил перебежать дорогу в таком неподходящем месте, а водитель в условиях ограниченной видимости и крутого подъема не увидел его и не успел отвернуть.