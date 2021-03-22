В Красноярске на месте снесенных шашлычек появилась стихийная парковка. Фото: "Проспект Мира"

В Красноярске на месте снесенных шашлычек на Дубровинского, 45а появилась стихийная автопарковка. Напомним, что речь идет о знаменитой колоннаде, где до 2020 года располагались кафе, прозванные в народе шанхаем за свою архитектуру. Несколько месяцев длились судебные разбирательства между администрацией города и владельцами здания. В конце концов, после многочисленных апелляций все постройки были разобраны.

Главным аргументом для суда стал тот факт, что крыши обоих зданий не предусматривают усиленной нагрузки, этого не было заложено при проектировании. Зона для прогулок – да, но не более того. Однако сейчас там заметили стихийную парковку. По наблюдениям корреспондента «Проспекта Мира», каждый день на этой площадке стоят не менее 10 машин, все они припаркованы около пешеходного моста.

В администрации Центрального района подтвердили, что парковать в этом месте автомобили нельзя, тем более, что проезд со стороны улиц Горького и Дзержинского запрещены, там установлены соответствующие дорожные знаки. В ГИБДД собираются штрафовать водителей-нарушителей.