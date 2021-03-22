За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть

Tele2 проанализировал итоги технического развития: за 2020 год компания увеличила число базовых станций по России на 28%. Оператор продолжил региональную экспансию и с запуском сети в Республике Алтай увеличил число регионов присутствия до 68. Tele2 модернизировала платформу IoT, продолжила развитие проектов 5G и начала активно осваивать направление сетей Private LTE для крупных заказчиков.

По итогам 2020 года Tele2 покрывает в регионах присутствия сетями 4G 96% населения, сетями 3G – 93%, а 2G – 97% жителей. В рамках развития сетевой инфраструктуры компания решает задачи кластерного и точечного улучшения покрытия в регионах, а также создает новые емкости в условиях экспоненциального роста трафика.

В 2020 году Tele2 реализовала масштабный проект по объединению башенных активов с «Ростелекомом» в общий портфель. Это позволяет оператору оптимизировать затраты на управление инфраструктурой и эффективнее размещать оборудование.

Двузначные темпы строительства сети. По итогам 2020 года компания увеличила число базовых станций всех технологий на 28%, количество БС LTE – на 55%. Регионами с самой активной стройкой стали Москва и область, Республика Татарстан, Челябинская и Иркутская области, Санкт-Петербург и Ленинградская области. В 2020 году Tele2 успешно завершила реализацию проекта «LTE на каждый сайт.