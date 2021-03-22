Погода в Красноярске 23 марта 2021: вместе с 7-градусным теплом останутся сырость и ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Весеннее тепло сохранится в городе еще минимум на один день. Синоптики дали прогноз, какая будет погода в Красноярске 23 марта 2021.

В Красноярске 23 марта синоптики обещают дневную температуру до +7 градусов. Несмотря на высокий «плюс» в городе останутся дожди и юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Будет очень влажно, грязно и сыро. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.

Ночью в Красноярск придут заморозки до -7 градусов, а дождь сменится снегом. Ветер немного утихнет – до 3 метров в секунду, а давление повысится до 739 мм рт. ст.

Сервис Яндекс.Погода прогнозирует утром 23 марта от 0 до +4 градусов. Днем потеплеет до +5, а ночью температура опустится до -3 градусов. До вечера будет идти мокрый снег, а порывы ветра превысят 5 метров в секунду. Синоптики ожидают 80-процентная влажность и атмосферное давление от 732 до 736 мм рт.ст.