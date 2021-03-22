Из Красноярска в Турцию улетел первый чартер Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшую пятницу 19 марта в Турцию из Красноярска улетел первый чартер – в Анталью. Туристическое авиасообщение в этом году открылось раньше обычного. Осуществляет перевозки авиакомпания PegasFly совместно с туроператором Pegas Touristik. Об этом сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

Там добавили, что следующий рейс будет 28 марта. А с 26 апреля частота полетов перевозчика по данному направлению увеличится до 5 рейсов в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы выполняются на воздушных судах типа Boeing 767-300 c компоновкой 290 кресел, включая места бизнес-класс. И Boeing 777-200 с компоновкой 440 кресел.

Добавим, чтобы не испортить себе отдых, нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделать его нужно не позднее 3 суток до вылета. Иначе можно провести свой отпуск на карантине.