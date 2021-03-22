В Красноярске за обналичку материнского капитала задержали трех человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за обналичку материнского капитала задержали трех подозреваемых. Схему мошенничества с госвыплатами выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России.

Схема была таковой: три человека оформляли фиктивные сделки на приобретение недвижимости с женщинами, которые хотели обналичить свои сертификаты. Однако как выяснилось, недвижимость эта совершенно непригодна для проживания. Тем не менее, деньги мошенники получали, часть выдавали женщинам, а часть присваивали себе.

Как рассказали в пресс-службе полиции, преступная группа существовала в 2014 по 2018 года. Следствие предполагает, что сообщники причастны к не менее 100 эпизодам, ущерб превысил 50 миллионов рублей.

Уголовное дело завели на трех участников преступной группы по статьям «Организация преступного сообщества», «Мошенничество» и «Мошенничество при получении выплат». Что касается тех женщин, которые воспользовались услугами мошенников, им также придется отвечать за это по закону.