Жительница Ачинска со второй попытки убила собственного мужа Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Ачинска со второй попытки убила своего мужа, отомстив ему таким жестоким образом за домашнее насилие. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, это произошло в начале октября 2020 года.

Супруги находились дома, распивали спиртные напитки. Ей – 52 года, ему 51. За плечами долгие годы совместной жизни. Но как оказалось, все эти годы муж систематически избивал ее. Несколько лет назад женщина уже сорвалась – пыталась расправиться с обидчиком, но его удалось спасти, а она получила судимость и условный срок.

Видимо, жизнь ничему их не научила, потому как история повторилась. Слово за слово – произошел скандал. Женщина стала высказывать свои обиды. А когда словесные аргументы закончились, схватилась за кухонный нож и несколько раз ударила мужа. Он скончался в больнице. А виновной суд вынес приговор: 7 лет 6 месяцев колонии общего режима.