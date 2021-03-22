Главный врач Красноярской краевой больницы призывает горожан к вакцинации. Фото: краевая больница

Главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин обратился к жителям города с обращением, в котором подвел итоги работы медицинского центра за минувший коронавирусный год. И призвал красноярцев прививаться, поскольку вокруг все чаще говорят о наступлении второй волны коронавируса. В Европу она уже пришла.

По словам Егора Корчагина, у специалистов больницы был большой опыт работы с атипичной пневмонией, но коронвирус вел себя иначе. Поэтому приходилось нарабатывать новый опыт и просить консультации у коллег из Китая и Южной Кореи. Работали на казарменном положении, когда нельзя было выходить из красной зоны за пределы ковидного госпиталя. И привлекали психологов для поддержки пациентов.

За минувший год было пролечено 12 тысяч пациентов. К сожалению, не всех удалось спасти. Опыт, да, наработали, колоссальный. Однако даже сейчас красноярские медики не могут прогнозировать, в какую сторону будет развиваться дальнейшая ситуация. Поэтому Егор Корчагин призывает горожан не просто соблюдать меры предосторожности, но и по вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать нового всплеска заболевания.