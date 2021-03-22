В Красноярском крае новую школу построят только после вмешательства прокуратуры Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Абанском районе края новую школу построят только после вмешательства прокуратуры. Речь идет об образовательном учреждении, одном на двоих, в труднодоступных поселках Чигашет и Шивера Почетского сельсовета. В настоящее время там существует деревянное школа, постренная в 1964 году. Но она давно находится в аварийном состоянии. Ремонт там проводится, каждый год, но он не может обеспечить должный уровень безопасности учеников.

Такие варианты, так подвозить детей из этих двух поселков куда-то, где со школами все в порядке, не рассматриваются – Чигашет и Шивера находятся слишком далеко. А школ с интернатом в Абанском районе нет. Одним словом, как ни крути, а нужно строить новое здание. И вот тут возникли трудности.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, глава района никак не отреагировал на вынесенное ему представление. Так что пришлось подавать иск в суд и потребовать, чтобы администрация района решила вопрос со строительством новой школы в поселке Чигашет. И вот, по решению суда, до сентября 2022 года школа должна быть возведена.