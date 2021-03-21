Красноярский «Енисей» стал чемпионом России по хоккею с мячом, обойдя московское «Динамо»

Хоккеисты плакали на льду после долгожданной победы Фото: ХК ЕНИСЕЙ

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» стал Чемпионом России по бенди в сезоне 2020/21. 21 марта состоялся финальный матч межу московским «Динамо» и сибирским «Енисеем». Игра проходила в Красноярске, на домашнем стадионе победителей. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Игра держала в серьезном напряжении с самого начала. Несмотря на то, что в первом тайме красноярцы смогли создать отрыв в два мяча, «Динамо» активно нападали, и пытались уравнять шансы на победу. Но «Енисей» вошел в кураж и хоккеистов было не остановить. После заброшенного мяча динамовцами, красноярцы довольно быстро вернули своё преимущество в 2 гола, а на последней минуте забили 4-й, победный мяч, окончательно оставив позади соперника.

На последний секундах матча трибуны взорвались овациями, а когда прозвучала финальная сирена, то не слышно было даже комментаторов игры – настолько Красноярск был счастлив получить долгожданную победу.

Стоит отметить, что для главного тренера Михаила Пашкина эта первая победа с «Енисеем» в Чемпионате России. А сама команда не становилась чемпионом с сезона 2015/16.