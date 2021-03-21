Житель Красноярска, укравший деньги с чужой карты, отделался условным сроком

Сумма хоть и небольшая, но наказание довольно серьезное Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили местного жителя, укравшего деньги с чужого банковского счета. Как рассказали в МВД, мужчина купил сим-карту и обнаружил, что к ней привязан мобильный банк. Он решил воспользоваться «удачной» находкой и перевел себе все деньги, хранившиеся на чужом счету.

Житель Красноярска совершенно случайно узнал, что к его новому номеру привязана чужая карта – ему стали приходить уведомления о совершенных операциях. Сначала он не мог понять, что за странные сообщения, но потом догадался. В его голове возник незаконный план.

Он проверил баланс, увидел на счету остаток на сумму 4500 рублей, и перевел их себе. Затем потратил их на свои нужды.

Пропажу обнаружил владелец счета, ему пришло уведомление в приложении, что с его карты списаны деньги. Оказалось, он не отвязал свой старый номер от мобильного банка, когда перестал им пользоваться.

В отношении местного жителя, укравшего деньги, было возбуждено уголовное дело «кража». Мужчину осудили и назначили ему наказание, в виде условного срока на 2 года.