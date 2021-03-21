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Коронавирус Covid-1921 марта 2021 10:38

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 127 человек

Краевой Роспотребнадзор опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом на 21 марта 2021
Юлия КОВАЛЬ
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Уровень заболевания остается прежним - 0,2%

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за последние сутки в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 127 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 65 530 случаев заболевания ковидом. Роспотребнадзор добавляет, что темп прироста заболеваемости за сутки остался на уровне 0,2%.

- На сегодня 13 928 человек под наблюдением врачей (+1029 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 756 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2489305 (+4659 за последние сутки), - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Больше всего подтвержденных диагнозов за сутки зафиксировано в:

- Красноярске – 50;

- Ачинске – 18;

- Канске – 8.

Данные регионального Роспотребнадзора