Житель Красноярского края напился и решил покататься на чужой машине

Теперь угонщику грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе Красноярского края местный житель напился, а затем решил угнать чужой автомобиль. Мужчина захотел добраться с комфортом из посёлка Подгорный до села Шушенское. Как сообщают в МВД, теперь ему грозить до 5 лет лишения свободы.

25-летний местный житель без прав, да еще и под влиянием алкоголя решил совершить путешествие в соседнее село на чужом автомобиле. Он угнал стоящий во дворе автомобиль ВАЗ, как оказалось машина принадлежала его другу. Проехав несколько километров, угонщик понял, что бензина у него больше нет. Решив не ехать до ближайшей заправки, мужчина просто бросил авто на обочине, а сам пошел ловить попутку.

Оперативники довольно скоро задержали угонщика, и возбудили в его отношении уголовное дело «Угон». По окончанию расследования, материалы будут переданы в суд. Если вина подтвердится, то жителю Курагинского района грозит лишение свободы сроком до 5 лет.