Красноярский боксёр Александр Беспутин провёл первый бой после потери титула Чемпиона мира

Первый бой после перерыва закончился техническим нокаутом Фото: instagram.com/besputin_official/

Первый бой для красноярского боксёра Александра Беспутина после потери титула чемпиона завершился техническим нокаутом. 20 марта, в Москве, на Арене Мегаспорт состоялся бой между сибиряком Беспутиным и украинцем Виктором Плотниковым. Красноярский спортсмен выиграл 10-рандовый бой, завершив его во втором отрезке времени техническим нокаутом. Виктор Плотников отказался продолжать бой после перерыва.

Беспутин поблагодарил свою команду и оппонента за то, что бой состоялся и он наконец смог вернуться на ринг. Ведь это событие было под угрозой: его предыдущий соперник аргентинец Верон не смог участвовать из-за положительного теста на ковид. Теперь он «в игре» и вновь готов бороться за утерянный чемпионский титул.

Напомним, что у Александра Беспутина нет ни одного поражения. В ноябре 2019 спортсмен вышел на ринг против Раджаба Бутаева и стал Чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Но чемпионский пояс носил недолго – в 2020 году его заподозрили в допинге, лишили титула и отстранили от участия в боях больше, чем на год. Сам Беспутин заявил, что он чист и к допингу никогда не обращался.