В Якутии в армию призвали 6-летнего ребенка

Фото: SakhaDay

В Якутске военкомат решил пополнить войска маленькими детьми. Так, повестку получил 6-летний местный житель по имени Тамерлан. Его мама сначала подумала, что письмо от военкомата пришло мужу, но когда открыла его, была очень удивлена.

Как сообщает SakhaDay, совпадало всё: имя мальчика-дошкольника, его адрес проживания. Но вот с датой рождения военные промахнулись, малышу всего 6 лет.

- Это всё знаки судьбы! Дали мальчику воинственное имя (Тамерлан) – вот и притянули армию для него раньше срока! Назвали бы, к примеру, Эйэ-хааном (Мир в крови – с якутского) - сами бы за военкоматом бегали, а не они за вами, - комментируют историю родственники юного призывника.

В соцсетях пользователи шутят, что это новая программа военкомата - ребенку с самого детства прививают мысль о том, что он должен пойти в армию и не вздумал уклоняться.

- Новая разработка местных военкомов, готовят будущее поколение. 18 стукнет и даже мысли уклониться не возникнет, ведь с самых подгузников запрограммирован на армию, - смеются комментаторы.