Успели вовремя: из якутского пожара спасли 20 человек

В пожаре никто не пострадал Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске произошел довольно крупный пожар. Как сообщают в МЧС, загорелся один из 2-этажных жилых домов на улице Якутская. Пожарные успели вовремя - было эвакуировано 20 человек, никто не пострадал.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место возгорания, то обнаружили, что весь подъезд погружен в непроглядный дым, серьезно пострадала только лишь одна квартира. Огнём были охвачены стены, пол и мебель.

Спасатели приступили к эвакуации людей, из дома смогли вывести всех его жителей. Ни один из 20 человек не пострадал и не погиб.

Уже известна предварительная причина пожара: сотрудники МЧС предполагают, что возгорание началось из-за замкнувшей электролампы. Виновник ЧП и причиненный ущерб сейчас устанавливаются.

В ликвидации пожара участвовал 61 человек личного состава и 12 единиц техники.