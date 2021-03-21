Зарабатывал на матери: безработный житель Норильска отнимал драгоценности у пенсионерки

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске мать-пенсионерка написала заявление на собственного сына. Она стала замечать, что из дома пропадают деньги и драгоценности. К моменту обращения в полицию, женщине причинен ущерб более чем на 60 000 рублей. Как сообщают в МВД, было возбуждено уголовное дело.

Мать подозревала в постоянных кражах собственного сына. Мужчине 39 лет, он не работает. Пенсионерка даже не подозревала, что он способен её обворовать. Но, как считает следствие, это наиболее вероятно.

Женщина из-за болезни тяжело было решать свои бытовые вопросы, поэтому она попросила своего сына ей помочь. Первый раз, когда он пришел чинить мебель – пропал золотой браслет. Мужчина все отрицал, а пенсионерка списала пропажу на свою забывчивость.

Но в следующий визит пропала карта и 17 000 рублей. Мужчина пошел покупать продукты для матери, а в итоге ни денег, ни продуктов, ни карты. Пришлось разбираться при помощи силовиков.

Полицейские выяснили, что браслет был заложен в ломбард, а вырученные с его продажи 43 000 рублей уже потрачены. Драгоценность ушла на переплавку, поэтому вернуть её не удалось. Похищенной картой также распорядился мужчина – пока мать не заблокировала её, он снимал наличные.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело «Кража», сейчас материалы уже переданы в суд. Если вина будет доказана, то мужчина отправится в колонию на срок до 6 лет.