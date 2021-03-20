В Красноярске выставят на всеобщее обозрение подлинную подпись Наполеона Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске выставят на всеобщее обозрение подлинную подпись Наполеона. Автограф будущего императора Франции попал в музей с бумагами известного красноярского библиофила Г.В. Юдина. Этот экспонат в числе прочих представят на выставке «Сибирь – Франция. История взаимоотношений», которая пройдет в музее-усадьбе Юдина.

- Сегодня, 20 марта – международный день франкофонии. Это праздник всех, говорящих по-французски, а также всех, изучающих и любящих французский язык. В честь такого события местный краеведческий музей подготовил масштабный выставочный проект, посвященный сотрудничеству России и Франции, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Для гостей организуют элементы театрализованной подачи экспонатов. Посетители музея смогут поиграть в интеллектуальные игры и посмотреть видеосюжеты о взаимоотношениях наших стран.