Первую ледовую переправу закрыли в Красноярском крае Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Первую ледовую переправу закрыли в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, непригодной для проезда стала временная дорога в районе Дивногорска на реке Енисей (залив Шумиха, Красноярское водохранилище). По правилам, на закрытой переправе установили знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта, на съездах сделали валы, препятствующие выезду на лед.

Жителей и гостей региона убедительно просят быть предельно осторожными. Пожалуйста, не выезжайте на лед, который из-за повешения температур становится тонким, а значит и очень опасным. Поездка в таких случаях может закончиться трагедией. Автолюбителей призывают использовать для проезда только официально открытые ледовые переправы. Напомним, в крае их на сегодняшний день 128. В экстренных случаях звоните по номеру «112».