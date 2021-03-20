Получателя жилищной субсидии в Красноярском крае обвинили в мошенничестве

Получателя жилищной субсидии в Красноярском крае обвиняют в мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

Получателя жилищной субсидии в Красноярском крае обвиняют в мошенничестве. Сумму ущерба оценили в 1,3 миллиона рублей. Происшествие случилось в Березовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что в 2017 году 33-летний житель села Зыково, работая в сфере сельского хозяйства, получил социальную выплату в рамках госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. Деньги ему выделили на строительство дома.

Как выяснилось время спустя, в течение трех лет с момента получения выплаты документы, подтверждающие завершение строительства, предоставлены не были. Кроме того, во время инспекции земельного участка, где должен был строиться дом, проверяющие не нашли ни самого дома, ни даже следов производства работ по строительству. В отношении получателя выплаты уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Фигурант рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.