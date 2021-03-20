В Красноярском крае задержали директора управления городского хозяйства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске Красноярского края задержали директора управления городского хозяйства. Задержание прошло в рамках расследования гибели четырех детей при пожаре. Напомним, разбирательства начались по результатам рассмотрения материалов, в том числе поступивших из прокуратуры, по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В ближайшее время в суд поступит ходатайство о заключении директора под стражу. Следствие полагает, что фигурант не исполнял обязанности по содержанию жилфонда и контролю за законностью проживания в нем граждан. Он не принял мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми. Неисправная электропроводка стала причиной пожара. Погибли четыре ребенка в возрасте от 2 до 17 лет. Их бабушку и 12-летнего брата доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, идут проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики города Лесосибирска.