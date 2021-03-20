Мэр Красноярска пофилософствовал о самом ценном в жизни ФОТО: аккаунт Сергея Еремина в Instagram

Мэр Красноярска пофилософствовал о самом ценном в жизни. Сергей Еремин разместил в своем аккаунте в Instagram пост с мыслями, которые появились после того, как воспитанники комплекса «Покровский» сделали ему подарок.

- Ребята сделали блокнот и подарили мне его на одной из встреч. Презент натолкнул меня на житейские мысли. В суматохе, вечной занятости, когда неделя пролетает за неделей, так важно уметь просто останавливаться, фиксировать то доброе и позитивное, что происходит рядом. Замечать хороших людей, их улыбки, находить время на звонок родным, на обнимашки со своими детьми, слова поддержки в их адрес. Все гонимся-гонимся, а самое дорогое и ценное – оно ведь рядом. Просто важно замечать хорошее, осмысливать и ценить то, что имеешь, - говорится в сообщении.

Сергей Еремин также рассказал, что хранит все поделки своих детей. Мэр признался, что накопилась таких «подарков» столько, что дома можно целый музей открывать. Напоследок градоначальник пожелал местным жителям солнечных выходных.