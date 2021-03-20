В Красноярском крае заработает единая горячая линия по коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заработает единая горячая линия по коронавирусу. Жители региона смогу консультироваться относительно заболевания и обстановки в регионе по номеру «122». Об этом сообщили в пресс- службе краевого правительства.

Отметим также, что федеральные номера 8 (800) 100-56-53 и 8 (800) 100-53-19 будут отключены. Консультировать граждан по номеру «122» будут специалисты министерства здравоохранения, министерства социальной политики, министерства экономики и регионального развития края. Кроме того, по указанному номеру можно будет узнать результаты теста и оставить заявку на вакцинацию.

Напомним, ранее анонсировали появление функции голосового помощника, голосового оповещения и SMS-информирования жителей о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию. Ранее сообщалось, что за минувшие стуки в регионе выявили 129 новых случаев заражения.