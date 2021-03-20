Природный парк «Ергаки» в Красноярском крае набирает добровольцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Природный парк «Ергаки» в Красноярском крае набирает добровольцев. Реализовать в 2021 году планируют два волонтерских проекта «Ветер перемен» и «Природа и человек». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

В волонтерский лагерь «Ветер перемен» участников будут принимать с 5 по 19 июля. Предполагается набор группы до 15 человек, которые будут обустраивать туристические места и маршруты. У добровольцев будет возможность посетить Международный фестиваль этнической музыки и ремесел в Шушенском.

Участники проекта «Природа и человек» будут работать в мини-музее на экотропе на озере Радужное. Их задачей будет общение с посетителями и проведение экскурсии. Участники проекта смогут увидеть известные природные достопримечательности: скалу Висячий камень, горную гряду Спящий Саян, озера Радужное и Каровое, памятник природы «Каменный город».

Заявки от соискателей принимают по электронной почте: ergakipark@mail.ru до 1 мая 2021 года. Подробная информации на сайте.