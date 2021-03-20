Следователи в Якутии разбираются в ситуации с нападением собак на школьниц Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи в Якутии разбираются в ситуации с нападением собак на школьниц. По предварительным данным, происшествие случилось в Среднеколымске 19 марта. Информация об инциденте попала в СМИ 19 марта 2021 года. В сообщении говорилось, что три собаки напали учениц шестого класса, которые шли на занятия в центр творчества.

- Согласно изложенным сведениям, девочки получили множественные укусы, на теле остались синяки. На подростках разорваны обувь и одежда, у одной из девочек врачи диагностировали открытую рану левой ноги, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку с целью выяснить обстоятельства произошедшего, установить степень вреда, причиненного здоровью девочек. Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов, отвечающих за работу по контролю за регулированием численности безнадзорных животных.