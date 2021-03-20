В Красноярске сотрудники ГИБДД проведут масштабные проверки Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники ГИБДД проведут масштабные проверки. Основная цель этого мероприятия – выявить нетрезвых водителей. В рамках предстоящих проверок автоинспекторы будут перекрывать участки проезжей части в разных районах города и проверять каждого проезжающего автомобилиста.

Как отметили в региональной Госавтоинспекции, в краевой столице за два месяца текущего года произошло девять ДТП по вине нетрезвых водителей. Жителей города также призывают не оставаться в стороне от проблемы. Вы можете предотвратить трагедию, если сообщите о водителе с признаками по круглосуточному телефону «Синяя линия»: (391) 263-10-19.

Водителей призывают сохранять благоразумие и не садиться за руль после употребления спиртного. Помните, вождение в нетрезвом виде может закончиться трагически, могут пострадать совершенно случайные люди.