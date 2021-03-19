«Это искусство!»: телефонный мошенник разоткровенничался с жертвой о своей работе

Телефонный мошенник разоткровенничался с жертвой о своей работе Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечер жительницы Якутска перестал быть скучным после одного телефонного звонка с неизвестного номера. Подняв трубку, на другом конце провода, она услышала мужской голос. Собеседник представился менеджером, и спросил, оформляла ли она покупку дивана в их магазине?

Обмануть девушку не удалось, и план мошенника сразу провалился. Вместо послушного перевода денег злодей услышал неожиданный вопрос: «Вам не стыдно у людей последние деньги забирать?».

После этого диалог ушел в другое русло. Мужчина перестал выдавать себя за менеджера, и начал диалог, рассказав о своей «работе»:

- Это искусство – не прибегая к насилию, извлекать деньги из кармана другого человека. Может когда-то нас найдут, но мы будем не там, где вы искали.

В разговоре мужчина признался, что удивлен низкой финансовой грамотности людей:

- На дворе уже 21-й век, а люди все еще ведутся на такие аферы. Удивительно!

А также добавил, что в среднем ему хватает 20 минут, чтобы оставить жертву без денег. Однако, в этот вечер «менеджер» проиграл и остался ни с чем, а девушка отправила запись разговора в МВД. Теперь поимкой разговорчивого афериста занимаются полицейские Якутска.