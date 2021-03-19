В Якутии опрокинулся грузовик, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД

В Якутии произошло ДТП с большегрузом. На 28 километре трассы «Яна» перевернулся КамАз с полуприцепом. Как сообщили в ГИБДД «Комсомольской правде», водитель ехал из Якутска в сторону Верхоянского района, когда машину занесло.

Фото: ГИБДД

Оказалось, что мужчина не смог справиться с управлением, машину занесло и перевернуло на обочину. В результате аварии пострадали сам водитель и его пассажир. Местные жители получили множественные переломы и уже находятся в больнице.

Фото: ГИБДД

Что точно стало причиной ДТП пока не понятно, но сам камазист считает, что он не справился с управлением из-за отказавших тормозов.