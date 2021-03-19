В Красноярском крае за сутки от коронавируса погибли еще 12 человек

Коронавирус в Красноярске и крае на 19 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за последние сутки в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 129 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 65 273 случая заболевания ковидом. Роспотребнадзор добавляет, что темп прироста заболеваемости за сутки остался на уровне 0,2%.

Также за минувшие сутки от коронавируса вылечился 121 пациент. В общей сложности болезнь побороли 60 423 человека.

Число летальных случаев в регионе держится на одном уровне. За сутки жертвами коронавируса стали еще 12 человек. Всего скончались 3 029 пациентов.

- на сегодня 13 375 человек под наблюдением врачей (+1096 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 819 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 479 718 (+5250 за последние сутки), - добавили в оперштабе Красноярского края.

Больше всего подтвержденных диагнозов за сутки зафиксировано в:

- Красноярске – 38;

- Ачинске – 19;

- Минусинске – 12;

- Туруханском районе – 10.