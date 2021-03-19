В Хакасии пьяный водитель лесовоза врезался в машину инкассаторов, есть погибший

Водитель инкассаторской машины погиб Фото: ГИБДД

В Хакасии произошло ДТП с трагическим исходом. 19 марта лесовоз врезался в автомобиль инкассаторов «Форд». Как сообщают в ГИБДД, водитель «форда» погиб на месте, а его пассажиры доставлены в больницу.

Все произошло утром. Водитель лесовоза двигался со стороны Аскиза. Мужчина решил начал поворачивать налево, но не убедился в безопасности маневра. Оказалось, что со стороны Абакана ехала машина инкассаторов, столкновения избежать не удалось. В результате водитель автомобиля инкассаторов скончался на месте, еще двое его пассажиров оказались в больнице.

Выяснилось, что водитель лесовоза был за рулем в состоянии опьянения, также у него отсутствовали права. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить, каким образом мужчина сел за руль.

На месте продолжает работу следственно-оперативная группа.