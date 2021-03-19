Житель Красноярского края хранил почти 2 килограмма марихуаны в лесном шалаше

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Новая Солянка, Красноярский край, полицейские нашли в лесу тайник с наркотическим веществом. Оказалось, что в этом шалаше хранилось 3 больших пакета, где лежала трава с характерным запахом конопли. Как сообщают в МВД, силовики возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что лесной шалаш принадлежит одному из местных жителей. Мужчина 1988 года рождения прятал в лесу почти 2 килограмма марихуаны. Эксперты смогли точно установить, сколько и какая наркотическая трава была найдена полицейскими.

Как пояснил местный житель, он собирал растение неподалеку от села, относил его в шалаш и сам употреблял. Заниматься продажей он не собирался, заготовки делал только для себя. Мужчина отдал полицейским все пакеты, которые сотрудники МВД не успели найти.

В отношении жителя Красноярского края возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.