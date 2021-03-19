«Чтоб их дети телевизора боялись»: в Красноярске спекулянты продают билеты на финальный матч по хоккею с мячом в 7 раз дороже

Фото: ХК "Енисей"

Продажи билетов на финальную игру чемпионата России по хоккею с мячом стартовали накануне, 18 марта в 16:00. Красноярский «Енисей» сразится с московским «Динамо» за звание сильнейшей команды страны 21 марта. Красноярск впервые получил право на проведение матча такого уровня.

Грядущая игра привлекла внимание тысяч фанатов, но билетов в продажу поступило ограниченное количество – 3 750. Как итог – длинные очереди в кассу, которые сопровождались руганью, конфликтами и криками.

Всем билетов не хватило, они разошлись за 2 часа. Но больше этого красноярцев возмутили спекулянты, которые взвинтили цены в 5, а то и в 7 раз. Если сначала перекупы ставили цену в 2-3 тысячи рублей, то сейчас цифры «взлетели» до 4-5 тысяч.

Болельщики обратили свой гнев на руководство «Енисея» и закидало соцсети клуба претензиями. Красноярцы оказались недовольны организацией продажи. Главной претензией стало решение не вводить ограничение на продажу билетов в одни руки. Это спровоцировало спекулянтов, покупавших по 20-30 штук сразу.

В пресс-службе «Енисея» заявили, что ограничения все-таки были – не более 8 билетов в одни руки. Но это все равно не помогло.

Кроме того, от наплыва желающих, «упал» сайт команды, через который можно было приобрести их, а продажи начали на 10 минут раньше.

Для тех, кто не успел приобрести билет была организована трансляция в кинотеатре «Луч». Также матч можно будет увидеть в соцсетях клуба.

Но, как отметили красноярцы, стадион это не заменит. В итоге досталось и официальным продавцам и перекупам:

- Это не заменит стадион. Ваши билеты по 3,5 на авито кто-то продаёт. Чтоб его дети телевизора боялись;

- Утешили. На экране я и дома посмотрю. Обидно за всех преданных болельщиков;

- Любимый наш Енисей, мы болели за Вас весь сезон, приходили на все проходные матчи, не жалко было сгонять в Кемерово, а на главный матч не попадаем, очень обидно.