Красноярские сноубордисты остались без медалей на юниорском Первенстве мира

Впереди Фото: Юлия КОВАЛЬ

Красноярские сноубордисты-юниоры, выступающие за сборную России на Первенстве мира по фристайлу и сноуборду выбыли из гонки за медали. 18-летний Марков Николай и 16-летняя Антясова Тианина не смогли пройти квалификационный тур и попасть в финал в первый же день соревнований.

У ребят была задача спуститься с горы по трассе, при этом выполняя акробатические элементы на специальных площадках – трамплинах, перилах, рампах и многих других. Программа заранее не заявляется, спортсмены решают, что они будут выполнять по ходу спуска незадолго до соревнований, когда познакомятся с трассой.

Тианина не дотянула до финала совсем немного, по итогу двух попыток она не смогла попасть в 8-ку финалистов и стала 10. Николай занял 26 место в личном зачете.

Несмотря на выбывание красноярских спортсменов, Сборная России все же поборется за медали в дисциплине "слоуп-стайл", как среди парней, так и среди девушек. В финал прошли четыре российских сноубордиста: Ярослава Кудряшова, Есения Степанова, Варвара Романова и Петр Ершов.

Напомним, что в Красноярске впервые в России проводится юниорское Первенство мира по сноуборду и фристайлу. Более 600 спортсменов из 30 стран активно борются за обладание 30 комплектами медалей Соревнования проходят в кластере "Сопка" с 18 по 27 марта.