Жители Красноярска разрешили порулить автомобилем 2-летнему ребенку

Сотрудники ГИБДД уже проводят проверку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за руль движущегося автомобиля посадили двухлетнюю девочку, а её мать в это время снимала сториз в инстаграм. Видеороликом с телекомпанией «ТВК» поделилась одна из подписчиц женщины.

На кадрах видно, как малышка сначала плачет, а когда ей дают порулить, то успокаивается. Девочка сама «управляет» движущимся автомобилем, пусть и на малой скорости, сидя на коленях у водителя. В это время мама ребенка записывает видеоролик, эмоционально и нецензурно комментирует происходящее.

- Держи руль, Сережа! Мне страшно, она сейчас урулит! – кричит женщина, а затем смеется.

Как «Комсомольской правде» рассказали в ГИБДД, сейчас проводится проверка по факту управления автомобилем несовершеннолетнего. Госавтоинспекторы будут решать, как нужно наказать водителя за то, что он осознанно подвергал риску себя и своих пассажиров.

Также участники видеоролика будут привлечены к ответственности за правила нарушения перевозки ребенка.