В Красноярске на выходных резко потеплеет до +8 градусов и пойдет дождь

Погода на выходные 20-21 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозу гидрометцентра, в субботу, 20 марта, днем потеплеет до +5 градусов. Несмотря на то, что будет облачно, осадков не ожидается. Зато подует юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Давление составит 738 мм рт. ст.

Ночью ожидается похолодание до -2 градусов и снег с дождем. Ветер не стихнет, а давление понизится до 731 мм рт. ст.

В воскресенье будет еще теплее. Синоптики обещают дневную температуру +8 градусов. Снег идти перестанет, ему на смену придут дожди. Немного усилится ветер – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 730 мм рт. ст.

Ночью дождь усилится, и к нему присоединится снег. Температура останется плюсовой – до +1 градуса. Порывы ветра составят около 6 метров в секунду. Давление – 733 мм рт.ст.

По данным яндекс.погоды, в субботу днем будет облачно, а температура составит +5 градусов. Осадков не ожидается, а порывы ветра составят 5 метров в секунду. Ночью синоптики обещают +2 градуса.

В воскресенье потеплеет до +7. Будет пасмурно, но осадков яндекс.погода не предсказывает. Ветер усилится до 7 метров в секунду. Ночью сильного похолодания не будет, а температура установится на отметке +5 градусов, а ветер слегка стихнет – до 4 метров в секунду.