В Красноярске на посетителя «Кванта» без маски завели уголовное дело

В Красноярске о торговом центре задержали покупателя без маски. Стоп-кадр видео

В Красноярске завели уголовное дело на посетителя торгового центра «Квант», который вместе со своей спутницей попался полицейским без маски. Напомним, в начале марта в соцсетях появилось видео, где сотрудники полиции пытаются задержать нарушителя масочного режима. Мужчина оказывает сопротивление, в результате оказывается на полу. А его спутница снимает все на видео.

Уже тогда видео вызвало сомнение – ведь на нем не было начало истории. Наверняка дело не в том, что пара пришла в торговый центр была без масок. Что же заставило правоохранителей применить силу? После того, как ролик попал в интернет, полиция начала проверку. И вот что выяснилось.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, наряд полиции подошел к супругам, чтобы сделать замечание и попросить надеть маски. Те отказались. Показывать документы тоже не стали. Тогда, в соответствии с регламентом, им предложили проехать в отдел полиции, чтобы составить административный протокол и выяснить личности. В ответ нарушители попытались сбежать, а когда мужчину схватили за руки, он оказал сопротивление и ударил одного полицейского кулаком в лицо, а другого в грудь. А это уже уголовно наказуемо.