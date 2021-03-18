Красноярск на месяц закроют для большегрузного транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск на месяц закроют для большегрузного транспорта. Ограничение вступают в силу с 19 апреля и продлятся до 18 мая. В администрации города пояснили, что такие меры каждый год принимаются на период весенней распутицы. Это нужно, чтобы обеспечить сохранность дорог. В это время начинает активно сходить снег, оттаивает почва, в грунте идет движение подземных вод.

Ограничение распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось при одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележки – 5,5 тонн и трехосной – 4,5 тонны. Исключение будет для большегрузов, которые необходимы для функционирования жизнедеятельности города, например, мусоровозы. Для проезда по городу нужно получить специальное разрешение. Если такового не будет, то владельцу большегруза грозит штраф до 500 тысяч рублей, а водитель может лишиться прав на срок до 6 месяцев.

На территории города на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Также на дорогах будут работать передвижные и стационарные посты весового контроля.