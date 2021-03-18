Уставшая от побоев жительница Канска заживо подожгла сожителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Канска подозревают в жестоком преступлении на бытовой почве. На 42-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом». Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Ночью 1 марта мужчина спал в доме на диване. В каком состоянии он был – трезв или пьян – следователи не уточняют, но делают акцент на том, что подозреваемая в тот момент сильно ненавидела его. Настолько, что облила его спиртом, затем зажигалкой подожгла диван. Мужчина вспыхнул, как живой факел.

В доме в тот момент находились еще люди, они погасили огонь, вызвали скорую помощь. Однако спасти пострадавшего врачи не смогли, он скончался от полученных ожогов в районной больнице. Женщина на допросах свою вину уже признала. А мотивы своего поступка объяснила так: сожитель давно избивал и оскорблял.